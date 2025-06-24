Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, formunu gittikçe yükselten milli oyuncu Kenan Yıldız için yeni sözleşme teklif etme hazırlığında.
3 KATI MAAŞ TEKLİFİ
Corriere dello Sport'un haberine göre Juventus, Kenan Yıldız'a sözleşmesini 2030'a kadar uzatmayı ve yıllık maaşını 3 katına çıkarıp 4.5 milyon € yapmayı teklif etti.
PERFORMANSI
50 maçta forma giyen genç yıldız, 12 gol, 8 asist kaydetti.
3 KATI MAAŞ TEKLİFİ
Corriere dello Sport'un haberine göre Juventus, Kenan Yıldız'a sözleşmesini 2030'a kadar uzatmayı ve yıllık maaşını 3 katına çıkarıp 4.5 milyon € yapmayı teklif etti.
PERFORMANSI
50 maçta forma giyen genç yıldız, 12 gol, 8 asist kaydetti.
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