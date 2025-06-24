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Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme!

Juventus, milli oyuncumuz Kenan Yıldız ile uzun süreli yeni bir sözleşme yapma hazırlığı yapıyor.

calendar 24 Haziran 2025 16:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme!
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, formunu gittikçe yükselten milli oyuncu Kenan Yıldız için yeni sözleşme teklif etme hazırlığında.

3 KATI MAAŞ TEKLİFİ

Corriere dello Sport'un haberine göre Juventus, Kenan Yıldız'a sözleşmesini 2030'a kadar uzatmayı ve yıllık maaşını 3 katına çıkarıp 4.5 milyon € yapmayı teklif etti.

PERFORMANSI

50 maçta forma giyen genç yıldız, 12 gol, 8 asist kaydetti.

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