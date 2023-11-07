Juventus'ta altyapıda forma giyen 18 yaşındaki Kenan Yıldız ile Dean Huijsen, A Takım kadrosuna dahil edildi.Kulüpten yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı.Daha önce Bayern Münih forması giyen genç oyuncu 12 Temmuz 2022 tarihinde Alman devinden ayrılarak Juventus'a imza attı. Kenan Yıldız'ın İtalyan devi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam edecek.Milli futbolcu bu sezon Juventus'ta toplamda 5 resmi maçta forma giydi. Kenan Yıldız, ilk milli maçına ise EURO2024 Elemeleri'nde Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiğimiz mücadelede çıkmıştı.