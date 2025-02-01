Juventus'ta Danso olmadı, tanıdık bir isim daha gündemde!

Stoper arayışında olan Juventus, Kevin Danso transferinde pürüz çıkınca rotasını Lloyd Kelly'e yöneltti.

Haber; Sporx.com
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Juventus'ta Danso olmadı, tanıdık bir isim daha gündemde!
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01 Şubat 2025 15:16
Avrupa'da ara transfer döneminin bitimine saatler kala çalışmalar devam ediyor. 

Stoper takviyesi arayışında olan Juventus, Lens ile Kevin Danso konusunda anlaşamadı. 

Kevin Danso'nun Juventus'a transferi, Lens'in kiralık anlaşma istememesi sebebiyle durma noktasında geldi. Avusturyalı oyuncu için Rennes şartları zorluyor. 

YENİ ROTA KELLY

Fabrizio Romano'nun haberine göre Juventus, stoper alternatifi olarak Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Lloyd Kelly'yi gündemine aldı. 

Newcastle'da forma giyen oyuncu, bu sezon 13 maça çıktı ve 593 dakika forma giydi.
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