Juventus şampiyon olunca bıraktı

İtalya Serie A 37. hafta mücadelesinde şampiyon Juventus, Cagliari'ye 2-0 mağlup oldu.

Juventus şampiyon olunca bıraktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2020 02:27
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında, ligi şampiyon bitirmeyi garantileyen Juventus, deplasmanda Cagliari'ye 2-0 yenildi.

Cagliari'deki Sardegna Arena'da oynanan maçın 8. dakikasında ev sahibi ekip, Luca Gagliano ile 1-0 öne geçti.

Devre bitmeden bir gol daha bulan Cagliari, 45+2. dakikada Giovanni Simeone ile skoru 2-0 yaptı.

İlk yarı bu sonuçla ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı. Konuk Juventus, yüzde 66 topla oynama yüzdesine sahip olduğu ve 34 şut çektiği karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı.

Bu sonuçla, 83 puanlı şampiyon Juventus, ligde bu sezonki 6'ncı mağlubiyetini almış oldu.

Ev sahibi Cagliari ise bu galibiyetle puanını 45'e yükselterek puan tablosunda 13. sırada yer aldı.

Serie A'da 2019-2020 sezonu, 1-2 Ağustos'ta oynanacak 38. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için