12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-135'
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-033'
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Jürgen Klopp: "Wırtz yeniden parlayacak"

Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, Florian Wirtz'e yöneltilen eleştiriler hakkında konuştu.

calendar 12 Ekim 2025 16:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jürgen Klopp: 'Wırtz yeniden parlayacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, RTL'ye Merseyside ekibinin yeni transferi Florian Wirtz'e yöneltilen eleştirilere sert çıktı. Alman çalıştırıcı, vatandaşı hakkında "Yüzyılda bir gelen bir yetenek" ifadelerini kullandı.

Yaz döneminde Bayer Leverkusen'den 116 milyon sterlin karşılığında Liverpool'a transfer olan 22 yaşındaki Wirtz, ilk yedi maçında gol veya asist katkısı yapamayınca eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Teknik direktör Arne Slot, genç yıldızı son Chelsea maçında yedek başlatmıştı.

"WIRTZ'IN KALİTESİNDEN ENDİŞE ETMİYORUM"



"Florian'ın kalitesinden endişe etmiyorum. Olağanüstü bir yetenek. Liverpool birkaç maç kaybetti, bu da normal. İnsanlar konuşuyor ama bu tartışmaların hiçbir önemi yok. Her şey yoluna girecek."

"WIRTZ YİNE PARLAYACAK"

Klopp, Wirtz'in Liverpool'da doğru ortamda olduğunu da vurguladı:

"O, yüzyılda bir gelen bir oyuncu. Leverkusen'de yaptıklarını burada da gösterecek. Liverpool bu gibi dönemlerde oyuncularını korumayı iyi bilir. Kimse endişelenmesin."

"ZAMANLA HERKES ÖZEL BİR OYUNCU OLDUĞUNU YENİDEN GÖRECEK"

Premier League'e altı galibiyetle başlayan Liverpool, son dönemde Crystal Palace, Chelsea ve Galatasaray maçlarını kaybederek sarsıldı. Wirtz'in formu eleştirilse de Klopp'un inancı tam: "Zamanla herkes onun neden bu kadar özel bir oyuncu olduğunu yeniden görecek."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.