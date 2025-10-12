Jürgen Klopp: 'Wırtz yeniden parlayacak'

Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, RTL'ye Merseyside ekibinin yeni transferi Florian Wirtz'e yöneltilen eleştirilere sert çıktı. Alman çalıştırıcı, vatandaşı hakkında "Yüzyılda bir gelen bir yetenek" ifadelerini kullandı.



Yaz döneminde Bayer Leverkusen'den 116 milyon sterlin karşılığında Liverpool'a transfer olan 22 yaşındaki Wirtz, ilk yedi maçında gol veya asist katkısı yapamayınca eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Teknik direktör Arne Slot, genç yıldızı son Chelsea maçında yedek başlatmıştı.



"WIRTZ'IN KALİTESİNDEN ENDİŞE ETMİYORUM"

Klopp, Wirtz'in Liverpool'da doğru ortamda olduğunu da vurguladı:Premier League'e altı galibiyetle başlayan Liverpool, son dönemde Crystal Palace, Chelsea ve Galatasaray maçlarını kaybederek sarsıldı. Wirtz'in formu eleştirilse de Klopp'un inancı tam: