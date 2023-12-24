Jurgen Klopp: "Arsenal çok güçlüydü"

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Arsenal maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Jurgen Klopp: 'Arsenal çok güçlüydü'
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24 Aralık 2023 00:09
Liverpool'un tecrübeli teknik direktörü Jurgen Klopp, 1-1 berabere biten Arsenal karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Jurgen Klopp'un açıklaması:

"Aman Tanrım, ne kadar güçlüler? İyi haber şu ki biz de iyiyiz. İkinci yarıya iyi başladık, gol atmalıydık. Şut atmak yerine pas veriyoruz, dört beş kez bunu yapıyoruz, bu bir ders oluyor. Ama genel olarak oynadığımız oyun harika."

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