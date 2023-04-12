Juan Mata için İspanya iddiası!

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da önümüzdeki sezon için kalacaklar ve gidecekler belli olmaya başladı.Sezon başında Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü futbolcu Juan Mata, ülkesi İspanya'ya dönmek istiyor.El Gol'ün haberine göre; Mata, çıkış yakaladığı eski takımı Valencia'ya dönmek istiyor. Haberde LaLiga'da küme düşme hattında bulunan Valencia'nin küme düşmesi bile Mata'nın kararını etkilemeyeceği vurgulandı.Galatasaray, sezon başında Manchester United'dan transfer ettiği Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılıların, Mata'nın bu kararı sonrası oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanması beklenmiyor.