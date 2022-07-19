"AMELİYAT DOĞRU KARAR, DÖNÜŞÜ 3-4 AY"

YAŞ FAKTÖRÜ NE KADAR FARK ETTİRİR?

JOSEF AMELİYAT İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

Beşiktaş'ta Avusturya kampında sakatlanan Josef de Souza ameliyat olacak. Sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edilen futbolcunun sahalara dönmesi 3-4'ü ayı bulabilir. Josef'in durumuyla ilgili olarak milli takımlarda uzun yıllar çalışan uzman fizyoterapist Fedai Topal değerlendirmelerde bulundu.Topal, "Yırtık, dizin içini rahatsız ettiği için ameliyat en doğru karar. Dikme işlemi gerçekleştirileceği için en az 1 veya 1.5 ay yere bile basmaması lazım. Sahalara biraz geç dönecek ama en azından koruma mekanizması orada kalacak. İyileşme süreci biraz uzun sürer. Sahalara dönüşü de 3-4 ayı bulabilir. Diğer türlü ameliyat sonrası yıpranma devam ederse nüksetme olabilir. Hatta diğer dizinde de olabilir. Orada dikiş için kullanılan ip bile çok önemli. Ancak; böyle oyuncular için en kaliteli ip kullanılır tabii ki" dedi.Uzman fizyoterapist, "Burada yaş faktörü de çok önemli ama birazcık fark ettirir. Josef çok kuvvetli bir oyuncu, bu açıdan sorun yaşanacağını sanmıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.Brezilyalı futbolcu, kendisine ait sosyal medya paylaşımında sahalara daha güçlü döneceğini ifade etti. Josef'in paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde:"Her savaşı kazanamayız ama kazanamamamız kaybettiğimiz anlamına da gelmez. Bu ameliyatı olmak zorunda kalmamak için çok savaştım ama maalesef bazen işler bizim kontrolümüzde olmuyor. Ancak her zaman başlangıçlar değil; sonlar önemlidir. Eminim ki bu sezonu her zaman olduğu gibi güçlü ve sağlam bir şekilde bitireceğim. Tekrar güçlü olmanın verdiği onurla yapmayı en çok sevdiğim şey olan futbol oynamaya devam edeceğim. Doktorlarımıza ve sağlık ekibimize ameliyat olmadan iyileşmem için gösterdikleri çaba için teşekkür ediyorum ama maalesef ameliyat olmak zorundayım. Artık önümüze bakma zamanı. Çok kısa süre içinde daha güçlü döneceğim!"