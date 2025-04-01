Jose Mourinho: 'Onlara bir darbe de biz vuracağız'

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı hazırlıkları yapılan idmanla devam ederken yüzlerin gülmesi dikkat çekti.
Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler için kupada oynanacak Galatasaray maçı çok önemli bir hedef haline geldi.
Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'a kaybetmesiyle birlikte kupa karşılaşmasındaki eşleşmeyi çok önemli gören Jose Mourinho, kazandıkları takdirde Sarı-Kırmızılıların psikolojik olarak çökeceğine ve ligde puan kaybedeceklerine inanıyor.
Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın puan kaybının önemli olduğunu belirterek, "Bunun daha anlamlı olması için bizim kayıpsız yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Önce kupada ezeli rakibimizi yenip onlara bir darbe de biz vuracağız. Ardından onların boş geçeceği haftada Trabzonspor karşısında kazanmamız şart. Bir sonuçla şampiyon olunmuyor. Bunun farkında olup, sonuna kadar savaşmalıyız." dedi.
SAKATLAR İYİLEŞTİ
Galatasaray maçı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de sakat oyuncuların iyileşmesi de yüzleri güldüren bir diğer gelişme oldu. Sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Fred, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü bireysel çalışmalara başladı.
Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler için kupada oynanacak Galatasaray maçı çok önemli bir hedef haline geldi.
Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'a kaybetmesiyle birlikte kupa karşılaşmasındaki eşleşmeyi çok önemli gören Jose Mourinho, kazandıkları takdirde Sarı-Kırmızılıların psikolojik olarak çökeceğine ve ligde puan kaybedeceklerine inanıyor.
Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın puan kaybının önemli olduğunu belirterek, "Bunun daha anlamlı olması için bizim kayıpsız yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Önce kupada ezeli rakibimizi yenip onlara bir darbe de biz vuracağız. Ardından onların boş geçeceği haftada Trabzonspor karşısında kazanmamız şart. Bir sonuçla şampiyon olunmuyor. Bunun farkında olup, sonuna kadar savaşmalıyız." dedi.
SAKATLAR İYİLEŞTİ
Galatasaray maçı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de sakat oyuncuların iyileşmesi de yüzleri güldüren bir diğer gelişme oldu. Sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Fred, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü bireysel çalışmalara başladı.