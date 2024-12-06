Jose Mourinho'dan Pep Guardiola'ya cevap!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kendisi için yaptığı açıklamaları cevapladı.
Kariyeri boyunca temiz ve adil şekilde kupalar kazandığını dile getiren Mourinho, "Başkaları hakeme karşı taraftarı kışkırtırken hiçbir şey olmuyor, bunu biliyorsunuz. Ben doğamı kaybetmek istemiyorum. Sizin ülkenizde yaşıyorum, saygı duymam, öğrenmem ve adapte olmam gerekiyor. Bunu da yapıyorum ama doğamı kaybetmek istemiyorum. Sadece katıldığım şeylere adapte olmak istiyorum. Ben kazanmak isterim ama temiz bir şekilde adil bir şekilde kazanmak isterim. Temiz şekilde kazanamayacaksam kaybetmeyi tercih ederim. Bana dün Guardiola şöyle bir şey söylemiş. O 6 kupa kazanmış ben 3 kazanmışım ama ben adil, temiz bir şekilde kazandım. Kaybettiysem rakibimi benden iyi olduğu için tebrik etmek istiyorum. 150 davayla uğraşarak kazanmak istemem." değerlendirmesinde bulundu.
GUARDIOLA NE DEMİŞTİ?
"Jose Mourinho gibi aldığınız kupaların sayısını gösterdiniz. O hareket Jose'nin United'daki sonunun başlangıcı olarak yorumlanmıştı." sorusunu yanıtlayan Guardiola, "Benim durumum aynı olmaz umarım. Jose ile birbirimize benziyoruz. Ama o 3 kez kazandı, ben 6 kez kazandım. Yine de aynı şey. Onunla aynı fikirdeyiz bu konuda. Sadece insanların düşündüğünden çok çok daha iyi olduğumuzu gösterdik, ikimiz de." ifadelerini kullanmıştı.
Kariyeri boyunca temiz ve adil şekilde kupalar kazandığını dile getiren Mourinho, "Başkaları hakeme karşı taraftarı kışkırtırken hiçbir şey olmuyor, bunu biliyorsunuz. Ben doğamı kaybetmek istemiyorum. Sizin ülkenizde yaşıyorum, saygı duymam, öğrenmem ve adapte olmam gerekiyor. Bunu da yapıyorum ama doğamı kaybetmek istemiyorum. Sadece katıldığım şeylere adapte olmak istiyorum. Ben kazanmak isterim ama temiz bir şekilde adil bir şekilde kazanmak isterim. Temiz şekilde kazanamayacaksam kaybetmeyi tercih ederim. Bana dün Guardiola şöyle bir şey söylemiş. O 6 kupa kazanmış ben 3 kazanmışım ama ben adil, temiz bir şekilde kazandım. Kaybettiysem rakibimi benden iyi olduğu için tebrik etmek istiyorum. 150 davayla uğraşarak kazanmak istemem." değerlendirmesinde bulundu.
GUARDIOLA NE DEMİŞTİ?
"Jose Mourinho gibi aldığınız kupaların sayısını gösterdiniz. O hareket Jose'nin United'daki sonunun başlangıcı olarak yorumlanmıştı." sorusunu yanıtlayan Guardiola, "Benim durumum aynı olmaz umarım. Jose ile birbirimize benziyoruz. Ama o 3 kez kazandı, ben 6 kez kazandım. Yine de aynı şey. Onunla aynı fikirdeyiz bu konuda. Sadece insanların düşündüğünden çok çok daha iyi olduğumuzu gösterdik, ikimiz de." ifadelerini kullanmıştı.