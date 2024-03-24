Jose Mourinho'dan geri dönüş mesajı!

Roma'daki teknik direktörlük görevinden Ocak ayında ayrılan Jose Mourinho, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.



Geleceğiyle ilgili haberlerin, "Sıfır" olduğunu söyleyen Portekizli teknik adam, "Bir kulübüm yok, özgürüm. Ama çalışmak istiyorum" diye konuştu.



PORTEKİZ TAKIMLARI İÇİN CEVAP



Tekrar bir Portekiz takımında görev alıp almayacağı sorulan Mourinho, "Asla hayır demem, özellikle de futbolda. Benim hayatım futbol, her yerde antrenman yapabilirim, problem yok" cevabını verdi.



Jose Mourinho, Portekiz kariyerinde; Benfica, Uniao de Leiria ve Porto'da çalışmıştı.



61 yaşındaki teknik adam, ülkesi Portekiz dışında ise; Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'da görev yaptı.





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