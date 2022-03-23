Jose Fonte: 'Hiçbir şekilde arkadaşlık olmayacak'

Portekiz'in savunma oyuncusu Jose Fonte, Türkiye ile oynanacak karşılaşma önceside TRT Spor'da değerlendirmelerde bulundu.



Fonte, "Türkiye ve Portekiz için final. İki takım için de zor bir maç olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya odaklanacağız." dedi.



"KONUŞUYORUZ, DETAY VERMİYORUZ"



Lille'de takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Zeki Çelik için de konuşan 38 yaşındaki savunma oyuncusu, "Burak ve Zeki ile konuşuyoruz ama çok fazla detay vermiyoruz. Maçın öneminin farkındayız. Büyük oyuncular. Çok büyük bir maç olacak, onlar da kendi takımlarını korumak zorundalar." diye konuştu.



Basın toplantısında da konuşan tecrübeli savunmacı, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Bütün ailemizin önünde, Portekiz halkının önünde oynamaktan gurur duyacağız" ifadelerini kullandı.



"HİÇBİR ŞEKİLDE ARKADAŞLIK OLMAYACAK"



Burak Yılmaz için gelen soruya cevap veren Fonte, "Burak eminim ki çok iyi bir şekilde kendi ekibini savunacak, ben de aynı şekilde. Yarın eminim aramızda hiçbir şekilde arkadaşlık olmayacak. Maksimum konsantre içinde olup Burak ve ekibine karşı oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu.



Fonte, son olarak, "Çağırılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Djalo ilk defa çağrıldığı için gurur duyuyor, çok mutlu. Oyunda en iyisini verecektir. Pepe, bizim için çok önemli bir oyuncu, bizim için her zaman hazır bir oyuncuydu. Eminim yarın bize dışarıdan en büyük desteği verecek" değerlendirmesinde bulundu.





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