Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de kalması zor

Jorge Jesus'un sezon sonunda bitecek sözleşmesi tartışma konusuydu. Daha önce Altay Bayındır'a gösterilen tepki sonrası, "Böyle bir ortamda bulunmak istemem" diyen Portekizli hocanın Sevilla maçının ardından yaşananlar sonrası kontratını uzatması zor görünüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de kalması zor
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18 Mart 2023 12:28
Fenerbahçe'de sezonun ilk bölümündeki başarılı performans sonrası Jorge Jesus'un 1 yıllık sözleşmesinin bir an önce uzatılması yorumları yapılıyordu. Portekizli teknik adam, övgülerin zirve yaptığı dönemde, 27 Ekim' de oynanan ve Rennes karşısında 3- 0'dan 3-3'e çevrilen mücadele sonrası Altay'a yapılan protestolara sert tepki göstermişti.

Jesus, "Ona verilen tepki bana verilmiştir. Böyle bir ortamda bulunmak istemem. Sadece kazanırken alkışlayan taraftar, gözümde sıfırdır" demişti. O günden bu yana Fenerbahçe'de işler değişti, Avrupa'ya havlu atıldı, ligde zirve kaybedildi. Tecrübeli teknik adamın mutsuz olduğu, sezon sonunda ayrılacağı spekülasyonları tavan yaptı.

Son Sevilla mücadelesinden sonra yaşananlar da Jesus'un kalma ihtimalini düşürdü. Taraftarların, Jesus'un kendilerine göndermek istediği oyuncuları yuhalaması moralleri iyice bozdu. "Şampiyonluk yaşanırsa, Jorge Jesus kontratını uzatabilir" düşüncesi, artık yerini, "Jesus artık sözleşmesi bitince ayrılır" yorumlarına bıraktı.

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