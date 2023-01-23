Jorge Jesus'tan liderlik mesajı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ümraniyespor maçı öncesi konuştu.



Jesus, "Türkiye ligi her zaman çok çekişmeli ve her maç çok dengeli geçiyor. Bugün de zor bir maç bekliyorum. Tıpkı ilk maçtaki gibi. İki takım adına da zor bir maç olacak." dedi.



Deneyimli teknik adam, ayrıca, "Takım, gelişerek yoluna devam ediyor. Çok uzun haftalar liderdik, ama bunu Galatasaray'a kaybettik. Yeniden lider olmak istiyoruz. Oyunumuz da üzerine koyarak devam etmek istiyoruz." sözlerini kullandı.





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