Jordi Alba da Messi'nin yanına gidiyor!

Lionel Messi ve Sergio Busquets'i kadrosuna katan MLS ekibi Inter Miami, Jordi Alba'yı da transfer etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jordi Alba da Messi'nin yanına gidiyor!
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24 Haziran 2023 22:30
Lionel Messi ve Sergio Busquets transferleriyle ses getiren Inter Miami, flaş bir hamle daha yaptı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; MLS ekibi Inter Miami, Jordi Alba'yı da kadrosuna katmak istiyor.

Haberde 34 yaşındaki oyuncunun Barcelona ile yeni sözleşme imzalamama kararı aldığı belirtildi.

2024'te sözleşmesi sona erecek İspanyol oyuncunun ABD ekibine sıcak baktığı ifade edildi.

David Beckham'ın kısa süre içinde Alba için resmi adımları atacağı kaydedildi.

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