Jordan'dan, 1992'de Magic ve Bird'e açık tehdit!

Eski televizyon muhabiri Ahmad Rashad, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, 1992 Olimpiyatları Dream Team dönemi sırasında efsane oyuncular Magic Johnson ve Larry Bird'e yaptığı uyarıyı açıkladı.



1992 yılındaki Dream Team'inde yer alan Jordan, Magic ve Bird arasındaki trash-talk hikayeler, NBA'de efsane konumunda yer alıyor. Seyirciler, "The Last Dance"in yakın zamanda yayınlanan bölümlerinde gösterilen Monte Carlo antrenmanından bazı görüntüleri görmüş oldular.



MJ'in iyi arkadaşı olarak bilinen Rashad (son bölümlerde de birçok kez yer almıştı), Dream Team içinde yapılan trash-talk'lar hakkında biraz daha ayrıntı verdi:



"Barselona'daki bir otelde bir odada oturuyorduk, Patrick Ewing, Charles Barkley, Larry Bird, Michael Jordan ve Magic Johnson vardı. 'En iyi takım kimin?' hakkında bir konuşma vardı. Larry Bird, Patrick Ewing'i ve Charles Barkley'yi, hiçbir zaman şampiyonluk kazanmadıkları için susturmuştu. O yüzden tartışma, Boston, Lakers ve Chicago üzerineydi."



"Sonra konu, 'en iyi bireysel oyuncu kim?'e geldi. O anda, Michael ve Magic tartışmaya başladılar. Michael sinirlendi ve 'Dinleyin. Larry ve Magic, size söylüyorum: eğer emekli olmazsanız, gelecek yıl sizi her gördüğümde k*çınızı tekmeyeceğim.' dedi. Larry Bird sonunda Magic'e baktı ve 'Magic, sen ve ben eskiden nasılsak, Michael Jordan da şimdi öyle' dedi."



Bird'ün o zaman bildiği gibi, Dream Team, Jordan'ın sporun yeni yüzü olarak yükselişini belirlemişti. Monte Carlo antrenmanı sırasında bir noktada, Jordan, Magic'e "Artık 90'lardayız" demişti.