Jordan: "Russell'ı itti" iddialarına yanıt verdi!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, Utah Jazz guardı Bryon Russell'ı 1998 NBA Finalleri'nin 6. maçının son şutu öncesinde "ittiğine" dair iddialara yanıt verdi.



Şimdiye dek, Michael Jordan'ın Russell'ı itip itmediği konusunda yıllardır devam eden bir tartışma bulunuyordu.



ESPN'in 10 bölümlük "The Last Dance" belgeselinin son bölümünde Jordan, hücum faulü yaptığı iddia edildiği için şutunun sayılmaması gerektiği iddialarını reddetti:



"Herkes onu ittiğimi söyledi. Yalan. Adam ve enerjisi zaten o yönde gidiyordu, oraya itmeme zaten gerek yoktu."



Maçın bitmesine bir dakikadan az kala Jordan, Jazz yıldızı Karl Malone'dan topu çalmış ve hızlı bir şekilde diğer uca koşmuştu. Takım arkadaşlarından perde istemeyen MJ, Utah'ın en iyi dış savunucusu Russell'a meydan okumuş ve temiz bir crossover sonrası yolladığı şutunda isabet bulmuştu.







