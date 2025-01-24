Denver Nuggets, Nikola Jokic'in üst üste beşinci triple-double performansı sergilediği maçta, Sacramento Kings'i 132-123 mağlup etti.



Jokic, 12/19 şut isabetiyle 35 sayı, 22 ribaund ve 17 asist kaydederek, NBA tarihinde bir maçta 35 sayı, 20 ribaund ve 15 asist barajını geçen ikinci oyuncu oldu. Bunu ilk başaran isim, 1968'de Wilt Chamberlain'dı.



Son beş maçında 22,4 sayı, 15 ribaund ve 11,4 asist ortalamalarıyla oynayan Denver süperstarı, önceki dört maçta yaptığı triple-double'ları 31 dakikadan kısa bir süre içinde yapmayı başardı.



Nuggets galibiyetle 28-16 derecesine yükseldi ve Cumartesi gecesi Minnesota Timberwolves ile karşı karşıya gelecek.



Gecenin diğer sonuçları:



Spurs 140-110 Pacers

Trail Blazers 101-79 Magic

Raptors 122-119 Hawks

Mavericks 121-115 Thunder

Heat 96-125 Bucks

Bulls 106-131 Warriors

Celtics 96-117 Lakers

Wizards 93-110 Clippers



