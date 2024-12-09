Jokic'ten çözüm önerisi: "Oyuncuların maaşından kesilsin"

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, Nuggets'ın son dönemdeki sıkıntılı süreci için bir 'Sırp çözümü' önerdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Jokic'ten çözüm önerisi: 'Oyuncuların maaşından kesilsin'
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09 Aralık 2024 12:09
Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, Nuggets'ın son dönemdeki sıkıntılı süreci için bir 'Sırp çözümü' önerdi.

Cumartesi gecesi Nuggets'ın Washington Wizards'a 122-113 kaybettiği maçta 56 sayıyla kariyer rekoru kırmış olan Jokic, takımından bir tepki alma ihtiyacının altını çizdi.

Nuggets'ın 11-10'luk derecesi ve Batı Konferansı'nda yedinci sırada oluşu hakkında düşüncelerini dile getiren Jokic, şunları söyledi:

"Bizim oralarda, geldiğim yerde, bu tür bir dönemden sonra hak ettiğinizden biraz daha az maaş alırsınız. Yani belki de yapmamız gereken budur. Biraz motivasyon sağlanır."

Son 10 maçının 5'ini kaybetmiş olan Nuggets, evinde oynadığı 10 maçtan altısında galip gelirken, deplasmanda oynadığı 12 maçta ise 6-6 durumunda.

Bu süreçte tarihi bir performans ortaya koyan Jokic ise, 19 maçta 32.3 sayı, 13.6 ribaund ve 10.2 asist ortalamalarına sahip.

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