Joe Worrall: "Kırmızı kart bizi bitirdi"

Beşiktaş'ın İngiliz savunmacısı Joe Worrall, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Joe Worrall: 'Kırmızı kart bizi bitirdi'
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27 Nisan 2024 21:17
Beşiktaş'ın İngiliz stoperi Joe Worrall, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları derbinin ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Worrall, "Kırmızı kart bizi olumsuz etkiledi, bizi bitirdi." dedi.

İngiliz oyuncu, "10 kişi, formda bir rakibe karşı zor oluyor. İkinci yarı karakter gösterdik. Bir kişi eksik olarak yapabileceğimizin en iyisini yaptık." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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