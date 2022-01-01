Joe Ingles, 3 takımlı takasta Utah'a veda etti...

Utah Jazz, Portland Trail Blazers ve New Orleans Pelicans'ın yer aldığı üç takımlı takasta Joe Ingles'ı yollayarak, Nickel Alexander-Walker ve Juancho Hernangomez'i kadrosuna kattı.



San Antonio Tomas Satoransky'yi alırken, Portland ise Ingles ve Elijah Hughes'u almış oldu.



Jazz ayrıca Blazers'a Memphis Grizzlies'in 2022 ikinci tur draft hakkını ve 2027 için kendi ikinci tur seçimini Spurs'e gönderdi.



Bu yıl çapraz bağ sakatlığıyla sezonu kapatmış olan ve yaz döneminde serbest oyuncu olması beklenen Ingles ise, sekiz sene formasını giydiği Jazz'e, şu ifadelerle veda etti:



"Bugün zor bir gün oldu... Bunun bir olasılık olduğunu biliyordum ama duyunca inanmak istemedim. Fakat sekiz yıl boyunca buraya yuvamız diyebildiğimiz için çok şanslıyız!



Söyleyecek çok şey var fakat şimdilik bir bira içerek arkadaşlarımla vakit geçireceğim... Bastırın arkadaşlar! Sizi her zaman izliyor olacağım..."



