Joan Laporta: 'Utanç verici bir hikaye yazdılar'

Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulübün mali açıdan bir probleminin olmadığını belirtti.



Joan Laporta yaptığı açıklamada, "Son birkaç haftada yaşadığımız olaylar Barcelona'nın gücünü yeniden ortaya koydu. Bilgi eksikliği ya da kötü niyetli insanlar sebebiyle kıyametvari hikayeler yazıldı. Şu anda kulübümüz mali açıdan normal bir durumda." dedi.



"UTANÇ VERİCİ BİR HİKAYE"



Barcelona'yı kimsenin itibarsızlaştıramayacağını söyleyen Laporta, "Medya desteğiyle bazı kişiler, gerçeklikle hiçbir alakası olmayan utanç verici bir hikaye yaratmak için güçlerini birleştirdiler. Bu insanların kazanamadığını görmek beni mutlu ediyor. Hiçbir olay, milyonlarca insan tarafından sevilen bir kulüp olan Barcelona'yı itibarsızlaştıramaz." ifadelerini kullandı.