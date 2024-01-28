Joan Laporta'dan Xavi açıklaması!

Barselona Başkanı Joan Laporta, Xavi'nin ayrılık kararı ile ilgili konuştu.



Laporta yaptığı açıklamada, "Xavi bana sezonu bitirmek istediğini ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını söyledi. Ben de bu formülü kabul ediyorum. Bu onun önerisiydi." dedi.



Laporta ayrıca, "Xavi bir Barcelona efsanesidir. Dürüst bir insan olmakla beraber onurlu davranışları da vardır. Onun özverisinin maksimum düzeyde olacağını bildiğim için bu kararı veriyorum. Şu anda birlik olmamız lazım." ifadelerini kullandı.



XAVI NE DEMİŞTİ?



Villarreal mağlubiyeti sonrası basın toplantısında konuşan Xavi sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.



İşte Xavi'nin açıklaması:



"30 Haziranda Barcelona'dan ayrılacağım. Bu konuyu Başkan ve teknik ekiple birlikte konuştuk. Barcelona'nın bir değişime kesinlikle ihtiyacı var."



2 KUPA KAZANDI



2021 yılında Barcelona teknik direktörlüğüne geçen Xavi 3, sezonda toplamda 122 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2.03 puan ortalaması tuttururken bir kez La Liga'yı bir kez de İspanya Süper Kupası'nı kazandı.



