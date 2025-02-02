Jhon Arias, imzayı attı!

Fluminense, Jhon Arias ile 2028 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jhon Arias, imzayı attı!
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02 Şubat 2025 10:24
Fluminense, Kolombiyalı kanat oyuncusu Jhon Arias'ı takımda tutuyor.

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, Arias ile 2028 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Arias'ın adı yaz transfer döneminde ve ara transferin başlamasıyla birlikte kış döneminde Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

2021 yılından bu yana Fluminense forması giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu, Brezilya temsilcisinde 196 maça çıktı ve 43 gol, 42 asistlik performans ortaya koydu.

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