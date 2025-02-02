Jhon Arias, imzayı attı!

Fluminense, Kolombiyalı kanat oyuncusu Jhon Arias'ı takımda tutuyor.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, Arias ile 2028 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Arias'ın adı yaz transfer döneminde ve ara transferin başlamasıyla birlikte kış döneminde Galatasaray'ın gündemine gelmişti.
2021 yılından bu yana Fluminense forması giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu, Brezilya temsilcisinde 196 maça çıktı ve 43 gol, 42 asistlik performans ortaya koydu.
Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, Arias ile 2028 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Arias'ın adı yaz transfer döneminde ve ara transferin başlamasıyla birlikte kış döneminde Galatasaray'ın gündemine gelmişti.
2021 yılından bu yana Fluminense forması giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu, Brezilya temsilcisinde 196 maça çıktı ve 43 gol, 42 asistlik performans ortaya koydu.