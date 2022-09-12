Jesus'un ilk tercihi Michy Batshuayi

Fenerbahçe, transfer döneminin sonlarına doğru Michy Batshuayi'yi de kadrosuna katmıştı. Böylece Kanarya'da forvet hattındaki oyuncu sayısı 5'e yükseldi.



Enner Valencia, Serdar Dursun, Joshua King ve Joao Pedro'nun ardından Belçikalı yıldız da forma rekabetine dahil oldu. Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus ise bu konudaki kararını verdi. Deneyimli çalıştırıcı, sakatlık veya ceza olmadığı durumlarda sahaya Michy Batshuayi ile çıkacak. Yeni transferlerden Joao Pedro'nun ise daha çok forvet arkası görevinde bulunması bekleniyor.



ŞANS BEKLEYECEK İSİMLER



Valencia ve Joshua King ise o haftaki maçın taktik düzenine göre şans bekleyecek. Moralsiz Serdar Dursun'un bugün itibarıyla eskisi kadar sahaya çıkması beklenmiyor. Hatırlanacağı üzere Batshuayi transfer edildiği dönemde bu hamlenin Jorge Jesus'un onayıyla yapıldığı açıklanmıştı.



Eldeki golcüler içinde en hareketli isim konumunda bulunan Belçikalı yıldız, Jesus'un elini rahatlatacak gibi duruyor. Portekizli çalıştırıcı, Michy Batshuayi öncesinde "5. bir forvet oyuncusu bizi bozmaz" demişti.



EKSTRA ZAMAN KAZANDI



O dönemki açıklamasıyla bir bakıma eldeki forvet hattından farklı profilde bir oyuncu istediğini de üstü kapalı olarak dile getirmişti. Batshuayi ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e karşı galibiyet golünü atmıştı.



Belçikalı futbolcunun Fenerbahçe kariyeri oldukça iyi başladı. Kanarya bu haftayı "bay" geçtiği için Batshuayi, mevcut sisteme adapte olmak için ekstra zaman kazandı. Bu dönemde Jesus oyuncusuyla bire bir görüşmeler de yapıyor.



Rennes karşılaşmasında da Belçikalı forvetin 11'de olması bekleniyor.



