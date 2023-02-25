Jesus tercihini yaptı! Batshuayi'nin yerine kim oynayacak?

Fenerbahçe'de Adana Demirspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi, Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Batshuayi'nin yokluğunda King'in forvette görev alması bekleniyor. Öte yandan sarı lacivertli ekipte ceza sınırında bulunan Serdar Aziz, Mert Hakan, Szalai, Gustavo, Zajc, Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayserispor maçında görev alamayacak.
JOAO PEDRO FORMASINA KAVUŞUYOR
Fenerbahçe'de Joao Pedro, Konyaspor maçı ile formasına kavuşacak. Uzun süren sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı futbolcu, görev verilmesi durumunda forma giyecek. 30 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan forvet bu sezon 10 maçta oynayabilmişti. Fenerbahçe'nin Serie B ekiplerinden Parma'dan kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde de teknik ekibin görev vermesi halinde Kadıköy'de taraftarlarla buluşacak
Batshuayi'nin yokluğunda King'in forvette görev alması bekleniyor. Öte yandan sarı lacivertli ekipte ceza sınırında bulunan Serdar Aziz, Mert Hakan, Szalai, Gustavo, Zajc, Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayserispor maçında görev alamayacak.
JOAO PEDRO FORMASINA KAVUŞUYOR
Fenerbahçe'de Joao Pedro, Konyaspor maçı ile formasına kavuşacak. Uzun süren sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı futbolcu, görev verilmesi durumunda forma giyecek. 30 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan forvet bu sezon 10 maçta oynayabilmişti. Fenerbahçe'nin Serie B ekiplerinden Parma'dan kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde de teknik ekibin görev vermesi halinde Kadıköy'de taraftarlarla buluşacak
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