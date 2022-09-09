Jesus'tan Buschan'a: 'Şimdi yere yat'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev'i 2-1 yendikleri maçın ardından Ukraynalı kaleci Georgiy Bushchan'a tepki gösterdi.



Bitiş düdüğü sonrası, maç içerisinde birçok kez aut atışlarını geç kullanan ve bu nedenle hakemden önce uyarılar, ardından sarı kart gören Buschan'a doğru yürüyen Jesus, eliyle işaretler yapmaya başladı.



Jorge Jesus, Buschan'a eliyle yeri gösterdi. Bu işaretlerini defalarca tekrarlayan Jesus'a karşı Buschan sessizce soyunma odasının yolunu tuttu.



"İSTERSEN 1 SAAT YERDE YAT"



Karşılaşmanın ardından Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan'a istediği kadar yerde yatabileceğini işaret ettiğini belirten Jesus, şu açıklamayı yaptı.



"Kendisine sözlerle değil, el işaretleriyle artık istediği kadar yerde yatabilirsin, istersen 1 saat yerde yat önemi yok demek istedim. Futbol defansif organizasyonunuzun iyi olması gereken bir oyun. Rakibi durdurmak için bu tarz hareketler yapmanıza gerek yok. Dinamo Kiev 90 dakika ve uzatmalarda bunu yaptı. Üst seviye turnuvalarda bu tarz hareketler kullanılmıyor. Ama kendisi çok iyi bir kaleci. Ne kendisinin ne de Kiev'in bu tarz hareketler yapmasına gerek yok. Maçı izleyen taraftarlara saygı duymanız gerekiyor."







