Jesus'tan Altay Bayındır için açıklama!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ankaragücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jesus'tan Altay Bayındır için açıklama!
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15 Nisan 2023 20:04
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ankaragücü maçı öncesi konuştu.

Altay Bayındır'ın durumuyla ilgili konuşan Jorge Jesus, "Altay, sakatlık yaşadı. Sırt bölgesinde ağrı hissettiğini söyledi. Sağlık departmanımız maç kadrosunda olamayacağını belirtti. Ağrıları var. Ben, doktorlar kadar fikir sahibi değilim, bu maçta oynayabilecek durumda olmadığını biliyorum. Sağlık ekibimiz ilgileniyor kendisiyle." dedi.

Ayrıca, "Zor bir maç olmasını bekliyoruz. Taktiksel anlamda zorluk yaratabilecek bir takım Ankaragücü. İki takım arasında zor bir maç geçeceğini düşünüyorum. İyi oyuncuları var. İyi ama zor bir maç bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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