Jesse Lingard, Güney Kore yolcusu

Yaz transfer döneminde adı sıklıkla Türkiye takımlarıyla anılan Jesse Lingard, Seoul FC'ye transfer olmak üzere.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Jesse Lingard, Güney Kore yolcusu
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02 Şubat 2024 01:03
Geçtiğimiz sezonun sonu itibariyle sözleşmesi sona eren ve boşta kalan Jesse Lingard flaş bir transfer gerçekleştirmek üzere.

31 yaşındaki İngiliz futbolcunun Güney Kore ekiplerinden Seoul FC ile sözleşme imzalamaya yakın.

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Jesse Lingard bireysel antrenmanlarını West Ham United tesislerinde gerçekleştiriyordu.

379 MAÇA ÇIKTI

Kariyeri boyunca toplamda 379 resmi maça çıkan Jesse Lingard bu karşılaşmalarda 76 gol, 57 asistlik skor katkısı sağladı.

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