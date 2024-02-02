Jesse Lingard, Güney Kore yolcusu

Geçtiğimiz sezonun sonu itibariyle sözleşmesi sona eren ve boşta kalan Jesse Lingard flaş bir transfer gerçekleştirmek üzere.



31 yaşındaki İngiliz futbolcunun Güney Kore ekiplerinden Seoul FC ile sözleşme imzalamaya yakın.



Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Jesse Lingard bireysel antrenmanlarını West Ham United tesislerinde gerçekleştiriyordu.



379 MAÇA ÇIKTI



Kariyeri boyunca toplamda 379 resmi maça çıkan Jesse Lingard bu karşılaşmalarda 76 gol, 57 asistlik skor katkısı sağladı.



