Jazz, Markkanen'ı takaslamak yerine etrafına yapılanmayı planlıyor

Utah Jazz'den gelen sinyaller, takımın yeniden yapılanma sürecinden uzaklaşarak Lauri Markkanen etrafında rekabetçi bir kadro kurmaya yöneldiğini gösteriyor.

calendar 01 Aralık 2025 11:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Lig kaynakları, Jazz yönetiminin bu takas döneminde yıldız forveti göndermek yerine takıma eklemeler yapma eğiliminde olduğunu aktarıyor.

Bu yaklaşım, Utah'ın üç sezonluk playoff hasretini sonlandırmak adına önemli bir strateji değişimini temsil ediyor.


Bu sezon kariyerinin en yüksek ortalaması olan 28.5 sayıyı üreten Markkanen, Finlandiya Milli Takımı ile yaz boyunca sergilediği performansların ardından franchise'ın merkez parçası haline gelmişti. Ağustos 2024'te Utah ile dört yıllığı 220 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza atan Markkanen'in kontratındaki takas yasağı, 2024-25 sezonunun sonunda sona ermişti.

Markkanen artık takas edilebilir durumda olsa da, Jazz yönetimi oyuncuyu elde tutma konusunda kararlı görünüyor. Birçok takımın genel menajerleri de Jazz'in bu yöndeki tavrını doğruluyor.

Utah Jazz, 2021-22 sezonundan bu yana playoff'a kalamadı. Takım, o yaz Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'ı takas ederek kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girmişti. Markkanen sözleşmesini imzaladığında, kulübün "rekabete doğru zamanında bir dönüş yapacağına" dair genel bir beklenti olduğu ifade edilmişti. 28 yaşındaki yıldız, Salt Lake City'de yaşamaktan duyduğu memnuniyeti de defalarca dile getirmişti.

Danny Ainge ve Austin Ainge liderliğindeki Jazz yönetimi rakip takımlar tarafından okuması zor bir yapı olarak bilinse de, lig genelindeki hava Utah'ın takas döneminde "satıcı" değil "alıcı" konuma geçeceğini gösteriyor. Bu arada Jazz'in 2024-25 sezonundaki birinci tur hakkı, yalnızca ilk sekiz sıraya düşerse takımda kalacak; aksi hâlde Oklahoma City Thunder'a gidecek.

