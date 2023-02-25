Jayden Oosterwolde: "İyi iş ortaya koyduk"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, Konyaspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jayden Oosterwolde: 'İyi iş ortaya koyduk'
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25 Şubat 2023 21:58
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, Konyaspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Oosterwolde yaptığı açıklamada, "Yaptığım başlangıçtan dolayı oldukça mutluyum. Takım olarak da iyi bir iş ortaya koyduk. Maça iyi hazırlanmıştık, iyi oyun oynadık. Aldığımız galibiyetten ötürü mutluyuz." dedi.

Ayrıca, "Türkiye büyük bir afet yaşadı. Herkes gibi ben de çok ama çok üzgünüm." diye konuştu.

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