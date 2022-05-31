Javier Tebas: 'Barcelona, Lewandowski'yi şu an transfer edemez!'

Barcelona ile adı geçen Robert Lewandowski için La Liga Başkanı Javier Tebas, açıklamalarda bulundu.



Tebas, açıklamasında, Barcelona'nın, Polonyalı golcü ile şu an sözleşme imzalayamayacağını ve futbolcu satması gerektiğini söyledi.



Tebas, "Barcelona, ne yapması gerektiğini biliyor. Kulüp, bizim ekonomik kontrol kurallarımıza aşina ve maddi olarak ne durumda olduğunu biliyor. Kulüplerin ciddi mali sıkıntıya düşmesine engel olmak için bu kurallar var" sözlerini kullandı.



Barcelona'nın oyuncu satması gerektiğini söyleyen ancak bu isimlerin kimler olduğunu bilmediğini belirten İspanyol spor insanı, "Barcelona'nın futbolcu satması ve gelirini arttırması gerekiyor. Barcelona, son yıllarda çok fazla mali kayıp yaşadı ve artık bunu durdurmaları gerekiyor. Şu anda futbolcu satmadan Robert Lewandowski ile sözleşme imzalayamazlar" ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.









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