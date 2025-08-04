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Javi Montero'nun yeni durağı belli oldu!

Beşiktaş'ın eski oyuncularından biri olan Javi Montero, İspanya 2. Lig ekiplerinden Malaga'ya transfer oldu.

calendar 04 Ağustos 2025 22:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Javi Montero'nun yeni durağı belli oldu!
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu İspanyol stoper Javi Montero'nun yeni adresi belli oldu.

Siyah beyazlılardan Racing Santander'e transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden Malaga'ya imza attı.

 Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık oynayan İspanyol futbolcunun, 2021-22'de siyah beyazlılar tarafından bonservisi alındı. Sonraki sezon Hamburg'a kiralanan Montero, daha sonra Arouca'ya 1 sezon kiralandı. 2024-2025 sezonunun başında Beşiktaş, Montero ile yollarını ayırdı. İspanyol oyuncu geçen sezonu Racing'de geçirdi.

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