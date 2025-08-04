Javi Montero'nun yeni durağı belli oldu!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu İspanyol stoper Javi Montero'nun yeni adresi belli oldu.
Siyah beyazlılardan Racing Santander'e transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden Malaga'ya imza attı.
Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık oynayan İspanyol futbolcunun, 2021-22'de siyah beyazlılar tarafından bonservisi alındı. Sonraki sezon Hamburg'a kiralanan Montero, daha sonra Arouca'ya 1 sezon kiralandı. 2024-2025 sezonunun başında Beşiktaş, Montero ile yollarını ayırdı. İspanyol oyuncu geçen sezonu Racing'de geçirdi.
Siyah beyazlılardan Racing Santander'e transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden Malaga'ya imza attı.
Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık oynayan İspanyol futbolcunun, 2021-22'de siyah beyazlılar tarafından bonservisi alındı. Sonraki sezon Hamburg'a kiralanan Montero, daha sonra Arouca'ya 1 sezon kiralandı. 2024-2025 sezonunun başında Beşiktaş, Montero ile yollarını ayırdı. İspanyol oyuncu geçen sezonu Racing'de geçirdi.