Jason Denayer de Suudi Arabistan'ı seçti

Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Fateh, Belçikalı savunmacı Jason Denayer'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Jason Denayer de Suudi Arabistan'ı seçti
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25 Temmuz 2023 03:01
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve son günlerde adı Süper Lig ekipleriyle de geçen Jason Denayer Suudi Arabistan'ı tercih etti.

Yapılan resmi açıklamada Denayer'in Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Fateh'e 2 yıllık imza attığı belirtildi.

Geçen sezonu Dubai ekibi Shabab Al Ahli'de geçiren Denayer 11 maçta forma giymişti.

28 yaşındaki oyuncu 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında Galatasaray'da birer yıl kiralık olarak forma giymişti.

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