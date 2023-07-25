Jason Denayer de Suudi Arabistan'ı seçti

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve son günlerde adı Süper Lig ekipleriyle de geçen Jason Denayer Suudi Arabistan'ı tercih etti.



Yapılan resmi açıklamada Denayer'in Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Fateh'e 2 yıllık imza attığı belirtildi.



Geçen sezonu Dubai ekibi Shabab Al Ahli'de geçiren Denayer 11 maçta forma giymişti.



28 yaşındaki oyuncu 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında Galatasaray'da birer yıl kiralık olarak forma giymişti.



