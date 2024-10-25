Jasikevicius: 'Aptalca hatalar yaptık'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Panathinaikos'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



Sarunas Jasikevicius yaptığı açıklamada, "Son şampiyon Panathinaikos'a karşı 1.5 periyot iyi oynamak yeterli değil. İlk yarıda biz yeterince iyi mücadele etmedik. Sonra karakter gösterdik ancak devamında aptalca hatalar yaptık." dedi.



Açıklamalarına devam eden Sarunas, "Top kayıpları, topu oyuna sokmayı başaramadık. Kostas Sloukas da son topu soktu…" ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Jasikevicius, Panathinaikos ve Ergin Ataman'ı tebrik ederek sözlerine başladı.



Oyuna başlangıcında basketbol ve mantalite anlamında kötü olduklarını söyleyen Jasikevicius, "Son periyotta daha çok savaştık ama sonrasında çocukça top kayıpları yaptık. Beni asıl endişelendiren konu, takımın birlik olmaması. Basketbol açısından bakınca 'Panathinaikos neden bize baskı yaptı, biz neden baskı yapamadık' diye düşündüm. Takımca iletişim halindeydiler, biz ise ayrı odalarda gibiydik. Birlik olmak çok önemli. Son periyoda farklı bir tabloyla başladık ancak sadece 15 dakika iyi oynadık. Son şampiyonu bu şekilde yenemezsiniz." diye konuştu.



Takımdaki sorunları düzeltmek için konuşmaları gerektiğini de vurgulayan Litvanyalı çalıştırıcı, "Konu, her şey iyi giderken bir şeyler yapmak değil. İlk 2 çeyrekte takım ayrı noktalardaydı, iletişim yoktu. Son 2 çeyrekte birbirleriyle konuşuyorlardı. Bunlar beni endişelendiriyor ve bunları düzeltmemiz lazım." diyerek sözlerini tamamladı.



