Dallas Mavericks'te dört yıldır yardımcı antrenörlük yapan Jared Dudley, Denver Nuggets ile anlaşmaya vardı.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Dudley, David Adelman'ın teknik ekibinde baş yardımcı antrenör rolünü üstlenecek.



Eski NBA oyuncusu olan Dudley, 2021'de Mavericks koç kadrosuna katılmış ve oyuncularla kurduğu güçlü ilişkilerle tanınmıştı.



Denver cephesinde köklü değişiklikler yaşanıyor. Michael Malone ve GM Calvin Booth'un görevden alınmasının ardından David Adelman 22 Mayıs'ta başantrenörlük görevine getirilmişti. Dudley, yeni dönemde kenar yönetiminde önemli bir rol üstlenecek.



