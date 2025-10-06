Jamie Carragher'dan Haaland'a övgü!

Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher, Manchester City forması giyen Erling Haaland ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.
Carragher, Norveçli futbolcu için, "Bence İngiliz futbol tarihinin en büyük golcüsünü izliyoruz." sözlerini sarf etti.
"FARKLI BİR SEVİYE, EN İYİSİ"
Haaland için açıklamalarına devam eden Carragher, "Dürüst olmak gerekirse, geçmişteki tüm oyuncuları hatırlamıyorum ama şu anda futbol tarihinde daha önce hiç görmediğimiz bir şey izliyoruz. Manchester City'nin bir önceki golcüsünün de Sergio Agüero olduğunu unutmayalım ama Erling, ondan farklı bir seviyede. Erling, en iyisi." sözlerini sarf etti.
Manchester City forması altında bu sezon 9 maçta süre bulan Haaland, 12 gol attı ve 1 asist yaptı. Haaland, İngiliz ekibinde toplamda ise 155 maçta 136 gol, 22 asistlik performans ortaya koydu.
