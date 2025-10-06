Jamie Carragher'dan Haaland'a övgü!

Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher, Manchester City forması giyen Erling Haaland ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.Carragher, Norveçli futbolcu için,sözlerini sarf etti.Haaland için açıklamalarına devam eden Carragher,sözlerini sarf etti.Manchester City forması altında bu sezon 9 maçta süre bulan Haaland, 12 gol attı ve 1 asist yaptı. Haaland, İngiliz ekibinde toplamda ise 155 maçta 136 gol, 22 asistlik performans ortaya koydu.