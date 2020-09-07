James Rodriguez, Everton'da

İngiltere Premier Lig takımı Everton, Read Madrid'in Kolombiyalı oyuncusu James Rodriguez'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; evertonfc.com
James Rodriguez, Everton'da
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07 Eylül 2020 23:02
İngiltere Premier Lig takımı Everton, Read Madrid'in Kolombiyalı oyuncusu James Rodriguez'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İngiliz medyasında çıkan haberlerde, Everton'un Rodriguez için İspanyol ekibe yaklaşık 22 milyon avro ödeyeceği iddia edildi.

Real Madrid'in yanı sıra ülkesinin Envigado, Arjantin'in Atletico Banfield, Portekiz'in Porto, Fransa'nın Monaco ve Almanya'nın Bayern Münih takımlarında forma giyen Rodriguez, 76 maçta terlettiği Kolombiya formasıyla 22 gol attı.



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