Jaden Philogene, Aston Villa'ya geri döndü!

Hull City forması giyen ve Barcelona ile de adı geçen Jaden Philogene'nin yeni adresi resmen açıklandı.



Philogene'nin eski takımı Aston Villa, 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.



Genç futbolcu, 2023 yılında Aston Villa'dan Hull City'ye 5.8 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Hull City'de 32 maçta süre bulan Philogene, 12 gol attı ve 6 asist yaptı.



GERİ SATIN ALMA MADDESİ



Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, geçtiğimiz günlerde Philogene için yaptığı açıklamada Aston Villa'nın genç oyuncu için geri satın alma maddesi olduğunu açıklamıştı.



Aston Villa'nın açıklamasında ise bu satın alma maddesine dair bir bilgi yer almadı.



Öte yandan Sky'da yer alan habere göre, Aston Villa'nın, eski oyuncusu Philogene için Hull City'ye 20 milyon sterlin (23.7 milyon euro) civarında bir ödeme yaptığı öne sürüldü. Fabrizio Romano ise Aston Villa'nın ödeyeceği rakamın 15 milyon euro olduğunu iddia etti.



HULL CITY'DEN VEDA



Hull City, Aston Villa'nın transferi açıklamasının ardından Philogene'ye veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Jaden'a kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği çaba ve katkılar için teşekkür ediyor ve gelecek için başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.





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