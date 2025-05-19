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Jack Grealish'e takımdan ayrıl çağrısı

Alan Shearer, Manchester City forması giyen Jack Grealish'in takımdan ayrılması gerektiğini söyledi.

calendar 19 Mayıs 2025 16:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jack Grealish'e takımdan ayrıl çağrısı
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Alan Shearer, Manchester City forması giyen Jack Grealish'e takımdan ayrıl çağrısında bulundu.

Shearer, yaptığı açıklamada, "Jack Grealish'in Manchester City'deki zamanı doldu. Pep Guardiola, gole ihtiyacı olduğu bir anda bile onu düşünmüyor. Grealish'in Manchester City'den ayrılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Manchester City'den bu sezon 31 maçta süre bulan Grealish, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki futbolcunun Manchester City ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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