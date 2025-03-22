İzmir derbisinde kazanan Altınordu!

TFF 2. Lig 'de Altınordu, İzmir derbisinde Altay'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve DHA, Fotoğraf; X.com
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İzmir derbisinde kazanan Altınordu!
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22 Mart 2025 17:38

TFF 2. Lig 'de Altınordu, İzmir derbisinde Altay'a konuk oldu.

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.

Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 27 ve 89. dakikada Hüseyin Bulut ile 86. dakikada Eren Tokat attı.

Altay'ın gollerini ise 10. dakikada Ali Kızılkuyu ile 51. dakikada Yusuf Tekin kaydetti.

Altınordu, bu galibiyetin ardından puanını 52 yaptı. Altay, 18 puanda kaldı. 

2.Lig'in gelecek hafta maçında Altınordu, Karaköprü Belediye'yi ağırlayacak. Altay, Sarıyer deplasmanına gidecek. 

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Denizcan Şahin, Emirhan Durmaz

ALTAY: Ulaş – Yunus Efe, Kuban, Sefa, Özgür, İsa, Yusuf (Dk. 58 Caner), Emre, Ali (Dk. 46 Ege), Onur Efe (Dk. 90+4 Onur Yıldız), Murat Uluç (Dk. 82 Hikmet) 

ALTINORDU: Serhat – Yusuf Şahin (Dk. 65 Yakal), Mete, Eren, Alper, Burak, Kaan (Dk. 85 Ege), Uğur (Dk. 65 Ali Barak), Bahattin (Dk. 75 Keni Var), Hüseyin, Koray (Dk. 65 Emre)

GOLLER: Dk. 10 Ali, Dk. 51 Yusuf (Altay), Dk. 27 ve Dk. 89 Hüseyin, Dk. 86 Eren (Altınordu)

SARI KARTLAR: Ege, Sefa (Altay), Koray (Altınordu)

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