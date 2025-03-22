TFF 2. Lig 'de Altınordu, İzmir derbisinde Altay'a konuk oldu.
Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.
Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 27 ve 89. dakikada Hüseyin Bulut ile 86. dakikada Eren Tokat attı.
Altay'ın gollerini ise 10. dakikada Ali Kızılkuyu ile 51. dakikada Yusuf Tekin kaydetti.
Altınordu, bu galibiyetin ardından puanını 52 yaptı. Altay, 18 puanda kaldı.
2.Lig'in gelecek hafta maçında Altınordu, Karaköprü Belediye'yi ağırlayacak. Altay, Sarıyer deplasmanına gidecek.
STAT: Alsancak Mustafa Denizli
HAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Denizcan Şahin, Emirhan Durmaz
ALTAY: Ulaş – Yunus Efe, Kuban, Sefa, Özgür, İsa, Yusuf (Dk. 58 Caner), Emre, Ali (Dk. 46 Ege), Onur Efe (Dk. 90+4 Onur Yıldız), Murat Uluç (Dk. 82 Hikmet)
ALTINORDU: Serhat – Yusuf Şahin (Dk. 65 Yakal), Mete, Eren, Alper, Burak, Kaan (Dk. 85 Ege), Uğur (Dk. 65 Ali Barak), Bahattin (Dk. 75 Keni Var), Hüseyin, Koray (Dk. 65 Emre)
GOLLER: Dk. 10 Ali, Dk. 51 Yusuf (Altay), Dk. 27 ve Dk. 89 Hüseyin, Dk. 86 Eren (Altınordu)
SARI KARTLAR: Ege, Sefa (Altay), Koray (Altınordu)
İzmir derbisinde kazanan Altınordu!
TFF 2. Lig 'de Altınordu, İzmir derbisinde Altay'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.
TFF 2. Lig 'de Altınordu, İzmir derbisinde Altay'a konuk oldu.
- 18:10 Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Batagov
- 18:04 TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları
- 18:03 Türkiye U19, İngiltere U19 maçı sessiz sedasız
- 18:00 TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları
- 17:52 Türk Telekom, deplasmanda 2 sayıyla galip!
- 17:49 Galatasaray'a derbi öncesi Ismail Jakobs'tan iyi haber!
- 17:45 Juventus'ta Roberto Mancini sesleri yükseliyor!
- 17:38 İzmir derbisinde kazanan Altınordu!
- 17:22 Andrey Kanchelskis: "VAR ile daha kötü hakemlik yapılıyor"
- 17:09 Bursaspor güle oynaya kazandı
- 17:03 Denizlispor sahasında ağır yaralı!
- 17:00 Luka Modric'ten yeni sözleşme açıklaması!
- 16:27 Milli sporcu Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 6. oldu
- 16:24 Trabzonspor'da kurul başkanları ve üyeler, Fatih Tekke'yi ziyaret etti
- 16:11 Gürcistan 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
- 16:06 Fenerbahçe Petrol Ofisi, üç puanı üç golle aldı
- 15:56 Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 3 farkla galip!
- 15:46 Beşiktaş basketboldan hakem tepkisi
- 15:40 Marco Rossi: "Türkiye'de herkes futbol uzmanı"
- 15:30 Galatasaray Fuzul, Süper Lig'de finale yükseldi!
- 15:22 Potada derbi heyecanı: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
- 15:16 Galatasaray, deplasmanda Mersin Spor'a mağlup oldu
- 15:10 ÇBK Mersin ve Emlak Konut, Türkiye Kupası Finali'nde karşı karşıya!
- 15:06 Barcelona'da genç oyuncu Pau Cubarsi sakatlandı
- 15:00 A Milli Takımda Macaristan öncesi 4 eksik 2 geri dönüş
- 14:59 Alanyaspor, Joao Pereira'ya imzayı attırdı!
- 14:55 Potada Karşıyaka için kritik maç!
- 14:45 MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, UEFA Hakem Sempozyumu'na katıldı
- 14:29 Türkiye ile Macaristan 17. randevuda
- 14:27 Milli para yüzücü Turgut Aslan Yaraman'dan bronz madalya
- 14:25 Fenerbahçe, Euroleague'de play-off'a bir galibiyet uzakta
- 14:18 Milli eskrimci Alara Atmaca'nın hedefi 2028 Olimpiyatları
- 14:12 Trabzonspor'un hücumda en etkili isimleri; Banza ile Cham
- 14:12 Potada Kadınlar Türkiye Kupası, Edirne'de sahibini buluyor
- 14:09 A Milli Futbol Takımı, 639. maçına çıkacak
- 14:06 Hollandalı para tenisçi Niels Vink'ten Antalya'ya övgü
- 14:00 Göztepe'de yeni sezon için imza hazırlığı!
- 13:58 Oscar Piastri, Çin'de pole pozisyonunu aldı!
- 13:53 Boks efsanesi George Foreman hayatını kaybetti
- 13:45 Houston Rockets'tan, üst üste 9. galibiyet!
- 13:39 Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu!
- 13:34 Edin Dzeko'da kırık tespit edildi!
- 13:32 UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
- 13:24 Mourinho'dan Mimovic'e tebrik!
- 13:09 Kaan Ayhan, Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
- 13:05 Beşiktaş'ta Ansu Fati ısrarı!
- 13:01 Vincenzo Montella, milli takımda ilkleri başarıyor!
- 12:53 Montella, 24 farklı oyuncudan skor katkısı aldı!
- 12:53 Serdal Adalı'dan Solskjaer'e mesaj: "Kara bulutları dağıtın"
- 12:39 Milli Takım'da Kaan Ayhan ve Merih Demiral idmana çıkmadı
- 12:38 Rayyan Baniya ikinci kez bunu yaşadı!
- 12:32 Beşiktaş'ın derbi kozu: Kare as!
- 12:12 Beşiktaşlı Keny Arroyo'ya milli fren!
- 11:56 Beşiktaş'tan milli yıldızlara kanca!
- 11:53 Mertens, eleştirilere rağmen ikinci sırada!
- 11:44 Osimhen, Ruandalı futbolcuya Galatasaray forması verdi!
- 11:34 Beşiktaş için telafi zamanı!
- 11:25 Galatasaray, gelirde rakiplerini solladı
- 11:15 Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın bonservisini belirledi
- 11:08 Michy Batshuayi dünya futbol tarihine geçti!
Juventus'ta Roberto Mancini sesleri yükseliyor!
Luka Modric'ten yeni sözleşme açıklaması!
Barcelona'da genç oyuncu Pau Cubarsi sakatlandı
Real Madrid'e Huijsen'de rakip Chelsea!
Barcelona'nın Jonathan David ısrarı
Mbappe'den Zidane mesajı: "Mutlu olurum"
Borussia Dortmund'da veda kararı: Julian Brandt
Liverpool: "Alisson geri dönüyor"
Raphinha'dan ayrılık itirafı!
Angelino: "Kariyerimin en iyi dönemindeyim"
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Galatasaray'dan Osimhen için çılgın teklif: 65 milyon euro!
-
2
Fenerbahçe'de Fred'in yerine gelecek isim belli oldu!
-
3
Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın bonservisini belirledi
-
4
Galatasaray'da sakatlık kabusu!
-
5
Gaoussou Diarra'dan transfer açıklaması!
-
6
Galatasaray, 19'luk kanat oyuncusunu listesine aldı!
-
7
Kaçan fırsattan Avrupa yıldızına: Oğuz Aydın
-
8
Real Madrid'e Huijsen'de rakip Chelsea!
-
9
Kaan Ayhan, Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
-
10
Galatasaray, 5 maddede kendine geldi