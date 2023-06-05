İzmir Büyükşehir Belediyespor ligi üçüncü bitirdi

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor'u 37-29 yenerek Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ni üçüncü sırada bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İzmir Büyükşehir Belediyespor ligi üçüncü bitirdi
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05 Haziran 2023 18:50
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off üçüncülük serisinin ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavakspor'u 37-29 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, ligi üçüncü bitirdi.

Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 18-14 önde tamamladı.

Serideki ilk maçı da 40-32 kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor, ligde üçüncülüğü elde etti.

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