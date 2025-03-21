İtalya'ya Calafiori'den kötü haber!

Riccardo Calafiori, sakatlığı nedeniyle İtalya Milli Takımı aday kadrosundan çıkartıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İtalya'ya Calafiori'den kötü haber!
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21 Mart 2025 17:39
UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Almanya ile karşılaşan İtalya'ya kötü bir haber geldi.

İtalya'nın Almanya ile oynadığı maçta sakatlanan Riccardo Calafiori, sakatlığının ardından milli takım aday kadrosundan çıkartıldı.

Calafiori, İtalya'nın Almanya ile oynayacağı rövanş maçında forma giyemeyecek.

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