İtalya'ya Calafiori'den kötü haber!

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Almanya ile karşılaşan İtalya'ya kötü bir haber geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İtalya'nın Almanya ile oynadığı maçta sakatlanan Riccardo Calafiori, sakatlığının ardından milli takım aday kadrosundan çıkartıldı.
Calafiori, İtalya'nın Almanya ile oynayacağı rövanş maçında forma giyemeyecek.
İtalya'nın Almanya ile oynadığı maçta sakatlanan Riccardo Calafiori, sakatlığının ardından milli takım aday kadrosundan çıkartıldı.
Calafiori, İtalya'nın Almanya ile oynayacağı rövanş maçında forma giyemeyecek.