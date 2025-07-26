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İtalya'dan final sevinci: "Polonya zor bir rakipti ama kazandık"

İtalya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın yıldızları Miriam Sylla ve Ekaterine Antropova, Polonya karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyetin ardından finale yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

calendar 26 Temmuz 2025 20:39 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2025 20:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İtalya'dan final sevinci: 'Polonya zor bir rakipti ama kazandık'
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İtalya Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından Miriam Sylla ve Ekaterine Antropova, Polonya'nın güçlü bir takım olduğunu ancak kazandıkları için mutluluk duyduklarını söyledi.

Sylla ve Ekaterina Antropova, Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen final etabındaki yarı final maçında İtalya'nın Polonya'yı 3-0 yenerek finale yükseldiği müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Maçın başından itibaren kendilerini geliştirerek oynadıklarını belirten Sylla, "Polonya'nın güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Çin'e karşı oynamışlardı ve neler yapabileceklerini göstermişlerdi. Burada ev sahibi ekip karşısında oynamak kolay değil." dedi.



Yarınki final maçında ne olacağını düşünmediklerini vurgulayan deneyimli smaçör, "Sadece oyunumuzu oynayıp eğleneceğiz. Koçumuzun söylediklerini dinleyeceğiz. Yarını yarın düşünüp neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Antropova ise VNL'de tekrardan finale ulaştıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"İlk olarak galibiyetin tadını çıkaracağız, ardından akşam oynanacak Brezilya-Japonya maçı sonrasında finalde rakibimizin kim olacağını göreceğiz. Geçmişte olanlar hakkında düşünmeyeceğiz. Voleybolda bir sonraki adımda ne olacağı her zaman daha önemlidir. Bu sezon Milletler Ligi'nde birkaç kez ev sahibi takım karşısında böylesine güçlü bir seyirciyle oynama şansı bulduk. Kalabalığa karşı oynamayı seviyorum."

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