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İşte Thomas Müller'in yeni takımı!

Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller, MLS ekiplerinden Vancouver Whitecaps FC'ye transfer oldu.

calendar 06 Ağustos 2025 20:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İşte Thomas Müller'in yeni takımı!
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Bayern Münih kariyerine nokta koyan Thomas Müller'in yeni takımı belli oldu.

Alman yıldız, MLS ekiplerinden Vancouver Whitecaps FC'ye imza attı. Thomas Müller, Vancouver ile Aralık 2026'ya kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Bayern Münih'in altyapısından yetişen Müller, kariyerinde ilk kez başka bir takımda forma giyecek.

Bayern Münih'te 756 maça çıkan 35 yaşındaki Müller, 250 gol attı ve 276 asist yaptı.



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