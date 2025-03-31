İşte Süper Lig'de puan durumu!

Süper Lig'de 29. hafta sonra erdi. İşte alınan sonuçlar ve puan durumu...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Süper Lig'de puan durumu!
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31 Mart 2025 23:20
Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın perdesi kapandı.

Haftanın kapanış maçında RAMS Başakşehir, ikas Eyüpspor'u 3-1 yendi.

Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan ve bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşayan lider Galatasaray, 71 puanda kaldı.

Sipay Bodrum FK'ye 4-2 üstünlük kuran Fenerbahçe, puanını 65'e çıkardı. İkinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, 30. haftayı bay geçecek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan müsabakaların 5'ini ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Çaykur Rizespor'un bay geçtiği haftada yapılan 9 maçta toplam 32 gol atıldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 5-0

Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 2-1

TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: 1-0

Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe: 2-4

Net Global Sivasspor-Adana Demirspor: 5-1

Reeder Samsunspor-Kasımpaşa: 0-2

Trabzonspor-Göztepe: 1-1

Beşiktaş-Galatasaray: 2-1

ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: 1-3

Puan durumu

Ligin 29. haftasında yapılan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:


  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 28 22 5 1 69 29 40 71
2.FENERBAHÇE 27 20 5 2 67 25 42 65
3.REEDER SAMSUNSPOR 28 15 6 7 44 32 12 51
4.BEŞİKTAŞ 27 13 8 6 41 27 14 47
5.İKAS EYÜPSPOR 28 12 8 8 41 32 9 44
6.RAMS BAŞAKŞEHİR 27 11 6 10 44 38 6 39
7.GÖZTEPE 27 10 8 9 45 35 10 38
8.GAZİANTEP FK 27 11 5 11 36 36 0 38
9.KASIMPAŞA 28 9 11 8 49 52 -3 38
10.TRABZONSPOR 27 9 9 9 44 32 12 36
11.ONVO ANTALYASPOR 28 10 6 12 32 52 -20 36
12.TÜMOSAN KONYASPOR 28 9 7 12 34 40 -6 34
13.ÇAYKUR RİZESPOR 27 10 3 14 34 46 -12 33
14.CORENDON ALANYASPOR 28 8 7 13 32 42 -10 31
15.NET GLOBAL SİVASSPOR 28 8 6 14 38 46 -8 30
16.SİPAY BODRUM FK 28 8 6 14 22 33 -11 30
17.BELLONA KAYSERİSPOR 27 7 9 11 32 46 -14 30
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 27 4 7 16 29 51 -22 19
19.ADANA DEMİRSPOR 27 2 4 21 26 65 -39 -2
NOT: Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildi.

30. hafta

Süper Lig'de 30. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Nisan Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor (Yeni Adana)

5 Nisan Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Nisan Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK (Gain Park)

16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor (Mersin)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

7 Nisan Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

 

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