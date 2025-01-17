İşte Solskjaer'in ekibindeki ilk isim!

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in teknik ekibindeki ilk isim belli oldu.
Molde'nin eski teknik direktörü Erling Moe, Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcı antrenörü olacak.
Norveç basınına konuşan Moe, Beşiktaş iddialarını doğruladı ve görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi.
"EĞLENCELİ BİR FIRSAT"
Norveçli antrenör yaptığı açıklamada, "Henüz imza atılmadı ama şu an için her şey yolunda gidiyor. Bizim için çok heyecan verici ve eğlenceli bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.
BİRLİKTE ÇALIŞMIŞLARDI
Moe, Solskjaer'in Molde'yi çalıştırdığı 2011-18 yılları arasında da Norveçli teknik adamın yardımcılığını yapmıştı.
Molde'nin eski teknik direktörü Erling Moe, Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcı antrenörü olacak.
Norveç basınına konuşan Moe, Beşiktaş iddialarını doğruladı ve görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi.
"EĞLENCELİ BİR FIRSAT"
Norveçli antrenör yaptığı açıklamada, "Henüz imza atılmadı ama şu an için her şey yolunda gidiyor. Bizim için çok heyecan verici ve eğlenceli bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.
BİRLİKTE ÇALIŞMIŞLARDI
Moe, Solskjaer'in Molde'yi çalıştırdığı 2011-18 yılları arasında da Norveçli teknik adamın yardımcılığını yapmıştı.