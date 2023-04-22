İşte MHK'nin kızağa çektiği 4 hakem!

Merkez Hakem Kurulu'nun performans incelemesi ve VAR kayıtlarını incelemesi sonrası hakemlere bir süre görev vermeyeceğiyle ilgili yaptığı açıklama sonrası bu hakemlerin hangileri olduğu merak edilmişti.



Hürriyet'te yer alan habere göre; Konyaspor ve İstanbulspor'un tepkileri sonrası bu maçlarda hakem ve VAR olarak görev alan Arda Kardeşler, Yiğit Arslan, Alper Çetin, Sarper Barış Saka'ya bir süre görev vermeyecek.



İstanbulspor 3-3 Antalyaspor



Hakem: Yiğit Arslan

VAR: Arda Kardeşler



Konyaspor 1-2 Adana Demirspor



Hakem: Sarper Barış Saka

VAR: Alper Çetin



İşte MHK'nin yaptığı açıklama:



"Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır.



Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





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