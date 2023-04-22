İşte MHK'nin kızağa çektiği 4 hakem!

Merkez Hakem Kurulu'nun performans incelemesi ve VAR kayıtlarını incelemesi sonrası hakemlere bir süre görev vermeyeceğiyle ilgili yaptığı açıklama sonrası bu hakemlerin hangileri olduğu merak edilmişti.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Konyaspor ve İstanbulspor'un tepkileri sonrası bu maçlarda hakem ve VAR olarak görev alan Arda Kardeşler, Yiğit Arslan, Alper Çetin, Sarper Barış Saka'ya bir süre görev vermeyecek.
İstanbulspor 3-3 Antalyaspor
Hakem: Yiğit Arslan
VAR: Arda Kardeşler
Konyaspor 1-2 Adana Demirspor
Hakem: Sarper Barış Saka
VAR: Alper Çetin
İşte MHK'nin yaptığı açıklama:
"Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır.
Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Hürriyet'te yer alan habere göre; Konyaspor ve İstanbulspor'un tepkileri sonrası bu maçlarda hakem ve VAR olarak görev alan Arda Kardeşler, Yiğit Arslan, Alper Çetin, Sarper Barış Saka'ya bir süre görev vermeyecek.
İstanbulspor 3-3 Antalyaspor
Hakem: Yiğit Arslan
VAR: Arda Kardeşler
Konyaspor 1-2 Adana Demirspor
Hakem: Sarper Barış Saka
VAR: Alper Çetin
İşte MHK'nin yaptığı açıklama:
"Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır.
Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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