İşte Manchester City'nin, Gvardiol teklifi

Bu sezon RB Leipzig'te gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Josko Gvardiol, Manchester City'e transfer olmaya yakın.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşte Manchester City'nin, Gvardiol teklifi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2023 23:24
Son güncelleme 25 Haziran 2023 23:25
Bu sezon hem Premier Ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Manchester City gelecek sezon çalışmalarına başladı.

Gelecek sezon da aynı başarıyı yakalamak isteyen Manchester City, RB Leipzig'den Josko Gvardiol'u kadrosuna katmaya yaklaştı.

90 MİLYON EURO

Almanya basınında yer alan habere göre Manchester City, Hırvat stoper için 90 milyon euro ve bonuslar olacak şekilde Leipzig'in kapısını çalacak. Haberin devamında ise Manchester City'nin, Gvardiol'la kişisel şartlarda anlaştığını ve kısa süre içinde transferin gerçekleşeceği iddia edildi.

Eğer bu transfer gerçekleşirse Josko Gvardiol en pahalı stoper transferleri listesinin başına oturacak.

41 MAÇTA FORMA GİYDİ

Leipzig formasıyla 41 resmi maça çıkan Josko Gvardiol bu karşılaşmalarda 3 gollük katkı sağladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery