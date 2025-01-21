İşte Lyon'un Fenerbahçe kafilesi!

Fenerbahçe ile karşılaşacak Lyon, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İşte Lyon'un Fenerbahçe kafilesi!
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21 Ocak 2025 17:14
Son güncelleme 21 Ocak 2025 17:29
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Lyon, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Lyon'da Ainsley Maitland- Niles, Nicolas Tagliafico ve Thiago Almada maç kadrosunda yer almadı.

Fransız ekibinin kamp kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Remy Descamps, Lassine Diarra, Lucas Perri

Savunma: Vinicius Abner, Caleta-Car, Sael Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhate, Warmed Omari

Orta saha: Nemanja Matic, Tanner Tessmann, Corentin Tolisso, Jordan Veretout

Hücum: Said Benrahma, Rayan Cherki, Malick Fofana, Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze, Enzo Molebe, Ernest Nuamah.



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